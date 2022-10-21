Семак — об обратной замене Мостового: Андрей все понял и осознал

«Успели пообщаться с Андреем Мостовым и вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде.



Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше. Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».