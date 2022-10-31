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31 октября, источник: Спорт РИА Новости

РФС перенес матчи пятого и шестого туров группового этапа Кубка России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Матчи пятого и шестого туров группового этапа Кубка России по футболу перенесены, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Игры пятого тура группового раунда пути РПЛ пройдут 22—23 ноября, шестого тура — 26—27 ноября.

«Решение о возможности переноса матчей было принято бюро исполкома РФС на заседании 19 сентября с условием, что оно активируется, если сборная России будет проводить в ноябре товарищеские матчи. Ранее с просьбой о переносе матчей в РФС обратилась Российская премьер-лига», — сказано в заявлении РФС.

Сборная России проведет две выездные товарищеские встречи 17 и 20 ноября. В первом матче сборная сыграет с командой Таджикистана, соперник по второй игре будет объявлен позднее.

«Также 31 октября бюро исполкома удовлетворило просьбу футбольных клубов “Зенит” и “Факел” о переносе игры пятого тура группового этапа Кубка в связи с запланированным “сине-бело-голубыми” международным товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 16 ноября в Воронеже», — добавлено в заявлении.

С 20 ноября по 18 декабря пройдет чемпионат мира по футболу в Катаре.

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