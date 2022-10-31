РФС перенес матчи пятого и шестого туров группового этапа Кубка России

Игры пятого тура группового раунда пути РПЛ пройдут 22—23 ноября , шестого тура — 26—27 ноября .

«Решение о возможности переноса матчей было принято бюро исполкома РФС на заседании 19 сентября с условием, что оно активируется, если сборная России будет проводить в ноябре товарищеские матчи. Ранее с просьбой о переносе матчей в РФС обратилась Российская премьер-лига», — сказано в заявлении РФС.

Сборная России проведет две выездные товарищеские встречи 17 и 20 ноября. В первом матче сборная сыграет с командой Таджикистана, соперник по второй игре будет объявлен позднее.

«Также 31 октября бюро исполкома удовлетворило просьбу футбольных клубов “Зенит” и “Факел” о переносе игры пятого тура группового этапа Кубка в связи с запланированным “сине-бело-голубыми” международным товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 16 ноября в Воронеже», — добавлено в заявлении.