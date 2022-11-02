«Уфа» переиграла брянское «Динамо» и вышла в ⅛ финала Кубка России
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Уфа» обыграла брянское «Динамо» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Уфа» обыграла брянское «Динамо» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Мяч на девятой минуте забил Эгаш Касинтура. На 62-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Сергей Евтушенко.
Соперник «Уфы» по шестому раунду Кубка определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в среду.
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых проходят в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в ¼ финала пути РПЛ, занявшие третье место — в ¼ финала пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.