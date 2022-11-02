Объявлены пары шестого раунда Кубка России по футболу
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владикавказская «Алания» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» в матче шестого раунда Кубка России по футболу.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владикавказская «Алания» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» в матче шестого раунда Кубка России по футболу.
Жеребьевка этой стадии турнира состоялась в среду. После 16 туров «Алания» возглавляет таблицу Первой лиги, набрав 35 очков. «Акрон» (17 очков) идет на 13-й строчке во втором по силе дивизионе чемпионата России.
Победители шестого раунда выступят в основной стадии плей-офф Кубка России, который пройдет в весенней части сезона. Состав остальных пар выглядит следующим образом:
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.