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Футбол. Кубок России. Все результаты
2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Объявлены пары шестого раунда Кубка России по футболу

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владикавказская «Алания» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» в матче шестого раунда Кубка России по футболу.

АланияКубок России: результаты и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Алания"

Жеребьевка этой стадии турнира состоялась в среду. После 16 туров «Алания» возглавляет таблицу Первой лиги, набрав 35 очков. «Акрон» (17 очков) идет на 13-й строчке во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Победители шестого раунда выступят в основной стадии плей-офф Кубка России, который пройдет в весенней части сезона. Состав остальных пар выглядит следующим образом:

  • «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Звезда» (Санкт-Петербург);
  • «Уфа» — «Динамо» (Махачкала);
  • «Кубань» (Краснодар) — «Волга» (Ульяновск).

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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