«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Встреча между командами проходила на стадионе «Нефтяник». Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева. Благодаря этой победе башкирский клуб вышел в следующий раунд турнира.



Долгое время команды не могли открыть счёт во встрече. Ближе к концу первой половины, на 43-й минуте, это сделал полузащитник гостей Ражаб Магомедов. На 49-й минуте форвард «Уфы» Роман Минаев сравнял счёт в матче.