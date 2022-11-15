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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Сегодня, 15 ноября, состоялся матч шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Уфа» принимала махачкалинское «Динамо».

УфаКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча между командами проходила на стадионе «Нефтяник». Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева. Благодаря этой победе башкирский клуб вышел в следующий раунд турнира.

Долгое время команды не могли открыть счёт во встрече. Ближе к концу первой половины, на 43-й минуте, это сделал полузащитник гостей Ражаб Магомедов. На 49-й минуте форвард «Уфы» Роман Минаев сравнял счёт в матче.

Через десять минут колумбиец Дилан Ортис вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте «Динамо» сравняло благодаря усилиям Ражаба Магомедова, оформившего дубль в этой встрече.

Уфа
2:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
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