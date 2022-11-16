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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Акрон» выбил одного из лидеров Первой лиги «Аланию» из Кубка России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли владикавказскую «Аланию» и вышли в основной раунд плей-офф Кубка России.

Акрон
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Источник: ФК «Акрон» / Telegram

Встреча шестого раунда пути регионов, прошедшая в Жигулевске (Самарская область), завершилась со счетом 1:0. Голом отметился Дмитрий Сасин (55-я минута).

После 18 туров «Алания», набрав 35 очков, делит первое место с калининградской «Балтикой» в турнирной таблице Первой лиги. «Акрон» с 20 очками идет на 13-й строчке. В феврале тольяттинский клуб сыграет с одной из команд, которые займут третье место в своем квартете на групповом этапе пути РПЛ.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Акрон
1:0
Первый тайм: 0:0
Алания
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