Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Факелом» в матче Кубка России

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, дублем отметился Малком (46-я и 82-я минуты).

После пяти сыгранных матчей «Зенит» с 9 очками занимает второе место в таблице группы В, воронежцы проиграли все встречи. «Факел» не набрал очков и располагается на четвертой строчке.