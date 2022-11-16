Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Факелом» в матче Кубка России

Футбол, Кубок России, Группа B16.11.2022, 18:00 (МСК UTC+3)Центральный стадион профсоюзов
|Дмитрий Пятибратов
|Сергей Семак
|Филипе Силва Малком(Зелимхан Бакаев)
|46′
|Филипе Силва Малком(Данил Круговой)
|82′
|93
|Алексей Городовой
|41
|Михаил Кержаков
|13
|Игорь Калинин
|2
|Дмитрий Чистяков
|28
|Руслан Магаль
|3
|Дуглас Сантос
|47
|Сергей Божин
|4
|Данил Круговой
|85
|Евгений Морозов
|14
|Далер Кузяев
|88
|Владислав Мастерной
85′
|21
|Александр Ерохин
|7
|Роман Акбашев
25′
|7
|Зелимхан Бакаев
46′
|33
|Ираклий Квеквескири
|10
|Филипе Силва Малком
|78
|Даниил Черняков
24′76′
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
90′
|34
|Олег Дмитриев
|27
|Дмитрий Сергеев
|14
|Хызыр Аппаев
72′
|19
|Алексей Сутормин
80′
|21
|Георгий Гонгадзе
|23
|Арсен Адамов
87′
|56
|Матвей Ивахнов
76′
|30
|Матео Кассьерра
80′
|9
|Максим Максимов
|33
|Иван Сергеев
|31
|Густаво Мантуан
64′
|8
|Маркус Вендел
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Денис Березнов(Россия, Москва)