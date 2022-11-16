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20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Малкома принес «Зениту» победу над «Факелом» в матче Кубка России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Факел
Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, дублем отметился Малком (46-я и 82-я минуты).

После пяти сыгранных матчей «Зенит» с 9 очками занимает второе место в таблице группы В, воронежцы проиграли все встречи. «Факел» не набрал очков и располагается на четвертой строчке.

В заключительном туре группового этапа петербуржцы 27 ноября примут московский «Спартак».

Факел
0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
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