«Урал» сыграет с ЦСКА за первое место в группе D Кубка России по футболу

«Урал» и ЦСКА выступают в группе D вместе с московским «Торпедо» и «Сочи». ЦСКА и «Урал» возглавляют квартет, набрав по 9 очков в четырех матчах, за ними следуют «Торпедо» (6) и «Сочи» (0). В прошлой встрече в рамках турнира армейцы победили екатеринбуржцев со счетом 2:1.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа D, 22.11.2022, 15:00 Урал - ЦСКА -

Команды подошли к матчу не в оптимальных составах. У ЦСКА из-за травмы не сыграет защитник Игорь Дивеев, из-за болезни пропустит игру нападающий Федор Чалов, а из-за недавнего участия в международных матчах также под вопросом участие казахстанца Бахтиёра Зайнутдинова, колумбийца Хорхе Карраскаля, парагвайца Хесуса Медины и чилийца Виктора Мендеса. У «Урала» из-за повреждений не сыграют полузащитники Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, хорват Даниэль Мишкич и нидерландец Рай Влут. Встреча начнется в 15:00 мск.

В другом матче группы D «Торпедо» примет «Сочи». Прошлая встреча команд в Кубке России завершилась гостевой победой «Торпедо» (3:1). Если «Сочи» не сможет взять реванш, то потеряет шансы попасть в плей-офф турнира. «Торпедо» подошло к матчу практически в полном составе, из-за травмы игру с «Сочи» пропустит чемпион России, бывший защитник сборной Илья Кутепов, также под вопросом участие полузащитника сборной Узбекистана Хожимата Эркинова, сыгравшего в матче против сборной России (0:0) 20 ноября. «Сочи» из-за повреждений не смогут помочь полузащитник Викторьен Ангбан из Кот-д'Ивуара и эквадорец Кристиан Нобоа, под вопросом участие в игре футболиста сборной России Артема Макарчука. Матч начнется в 20:00 мск.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа A, 22.11.2022, 17:30 Химки - Нижний Новгород -

В 17:30 стартует матч между подмосковными «Химками» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды выступают в группе A вместе с московским «Локомотивом» и «Краснодаром». «Пари НН» и «Локомотив» занимают первые две строчки в таблице квартета, в их активе по 8 очков, за ними следуют «Краснодар» (7) «и “Химки” (1). “Химки” избежали больших потерь перед встречей с нижегородцами, из-за травмы матч пропустит только белорусский защитник Захар Волков. У нижегородской команды ситуация с повреждениями хуже, за команду не сыграют защитник Никита Каккоев, а также полузащитник Николай Калинский, после выступления за сборную России игру может пропустить защитник Илья Агапов. Предыдущий матч между этими командами в Кубке России завершился победой нижегородцев в серии пенальти со счетом 5:3 (основное время завершилось со счетом 1:1).

Особенности Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа D, 22.11.2022, 20:00 Торпедо - Сочи -

В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время — три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».