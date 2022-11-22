«Урал» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

Основное время встречи в Екатеринбурге завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты «Урала» — 5:4. Главный тренером «Урала» является ранее возглавлявший ЦСКА Виктор Гончаренко.

После пяти туров «Урал» занимает первое место в таблице группы D, набрав 11 очков. Далее идут ЦСКА (10), московское «Торпедо» (6) и «Сочи» (0), которые позднее во вторник сыграют друг с другом.