«Урал» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Екатеринбурге завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были футболисты «Урала» — 5:4. Главный тренером «Урала» является ранее возглавлявший ЦСКА Виктор Гончаренко.
После пяти туров «Урал» занимает первое место в таблице группы D, набрав 11 очков. Далее идут ЦСКА (10), московское «Торпедо» (6) и «Сочи» (0), которые позднее во вторник сыграют друг с другом.
В заключительном туре ЦСКА 26 ноября сыграет в гостях с «Сочи», «Урал» в тот же день встретится на выезде с «Торпедо».