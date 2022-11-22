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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нижний Новгород» по пенальти обыграл «Химки» в матче Кубка России

«Нижний Новгород» по пенальти обыграл «Химки» в матче группы А Кубка России (1:1, 1:3 по пенальти).

Химки
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Счет в игре на 40-й минуте открыл игрок подмосковной команды Александр Руденко. На 65-й минуте фтуболист нижегородской команды Виктор Александров сравнял. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти сильнее оказался «Нижний Новгород». Команда реализовала три 11-метровых удара из трех, «Химки» забили только один пенальти из четырех.

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка). Команда Спартака Гогниева потеряла шансы на выход из группы.

В заключительном туре группового этапа нижегородский клуб сыграет с «Локомотивом» 27 ноября, а подмосковная команда в этот же день встретится с «Краснодаром».

Химки
1:1
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
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