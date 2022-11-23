Пятый тур Кубка России по футболу завершится матчами с участием «Спартака» и «Локомотива»

В среду состоятся матчи в трех группах из четырех. Накануне прошли матчи пятого тура в группе D — ЦСКА на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» (0:0, 4:5 — по пенальти), «Сочи» в гостях переиграл «Торпедо» (1:1, 4:2 — по пенальти) и одержал первую победу в этом розыгрыше турнира. Несмотря на победу, команда из Краснодарского края за тур до завершения группового этапа потеряла шансы на выход в плей-офф. Перед шестым туром турнирное положение в группе выглядит следующим образом: «Урал» (11 очков), ЦСКА (10), «Торпедо» (7), «Сочи» (2).

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа A, 23.11.2022, 20:00 Краснодар - Локомотив -

В группе A по итогам матчей вторника первое место набрав 10 очков в пяти матчах занимает команда «Пари Нижний Новгород». Накануне нижегородцы обыграли подмосковные «Химки» (1:1, 3:1 — по пенальти), в активе которых после пяти туров два очка. «Пари Нижний Новгород» может упустить лидерство по итогам среды — в этот день занимающий третье место «Краснодар» (7 очков) примет идущий вторым «Локомотив» (8). Победитель этой игры в случае победы в основное время перед шестым туром будет занимать первое место в квартете.

С большой долей вероятности матч против «Локомотива» пропустит основной вратарь домашней команды Матвей Сафонов. Также в среду на поле стадиона «Краснодар» из-за травм не выйдут защитник Олег Исаенко, полузащитник Александр Черников и нападающий Жоау Батчи. Список потерь железнодорожников вдвое короче — главный тренер столичной команды Михаил Галактионов, для которого эта игра станет дебютной, не сможет рассчитывать на продолжающих восстановление от тяжелых травм защитника Лукаса Фассона и полузащитника Рифата Жемалетдинова.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа B, 23.11.2022, 18:00 Крылья Советов - Спартак -

Путь «Зенита» может определиться в Самаре

Первый из двух матчей пятого тура в группе B состоялся 16 ноября — «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» (2:0). После этой победы в активе петербуржцев 9 очков в пяти матчах, они занимают второе место, отставая от проведшего на один матч меньше московского «Спартака» на три очка. Сине-бело-голубые могут откатиться на третью позицию, если красно-белые в среду в Самаре в основное время проиграют местным «Крыльям Советов». Тогда в активе волжан и петербуржцев будет по 9 очков, но первые будут выше за счет результатов очных матчей.

Ничья в основное время, вне зависимости от результата серии пенальти, гарантирует «Спартаку» выход в плей-офф Кубка России с первого места. Если же москвичи проиграют в Самаре, судьба первого места в квартете B определится 27 ноября в матче «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы опередить красно-белых и занять первое место в группе, петербуржцам необходимо будет победить с разницей в четыре и более мячей.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 23.11.2022, 14:00 Оренбург - Ростов -

В среду тренерский штаб «Крыльев Советов» не сможет рассчитывать на защитника Георгия Зотова. Список потерь «Спартака» значительно длиннее. Из-за дисквалификации игру пропустит защитник Даниил Хлусевич, повреждения не позволят сыграть полузащитникам Виктору Мозесу, Кристоферу Мартинсу, Наилю Умярову и Михаилу Игнатову.

Запутанной остается ситуация в группе C, где после четырех туров все команды сохраняют шансы на выход в следующий раунд турнира. На данный момент на первой строчке располагается московское «Динамо» (7 очков), грозненский «Ахмат» (6) и «Ростов» (6) занимают второе и третье места, на четвертой строчке находится «Оренбург» (5).

«Ахмат» в предстоящем матче против «Динамо» не сможет рассчитывать на травмированного защитника Дарко Тодоровича и дисквалифицированного нападающего Гамида Агаларова. Потери бело-голубых серьезнее — в Грозном по состоянию здоровья не смогут сыграть защитник Роберто Фернандес, полузащитник Матиас Норманн и нападающий Федор Смолов; также в матче не примет участия игрок группы атаки Муми Нгамалё, который находится в расположении сборной Камеруна на чемпионате мира. «Оренбург» подходит к матчу против «Ростова» в оптимальном составе. Ростовчане в среду будут вынуждены обходиться без получивших травмы в расположении сборной России вратаря Сергея Песьякова и защитника Александра Сильянова; также из-за повреждений матч в Оренбурге пропустят полузащитник Александр Селява и резервный голкипер Никита Медведев.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 23.11.2022, 16:00 Ахмат - Динамо -

Особенности Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ (Мир — Российской премьер-лиги — прим. ТАСС)» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года.

В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время — три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».