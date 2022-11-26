Двумя матчами стартует заключительный тур группового этапа Кубка России по футболу

ТАСС, 26 ноября. Программа заключительного, шестого тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу стартует в субботу двумя матчами. В этот день состоятся игры группы D «Сочи» — ЦСКА и «Торпедо» — «Урал», обе встречи начнутся в 16:00 мск.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа D, 26.11.2022, 16:00 Сочи - ЦСКА -

После пяти туров «Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка России, команда занимает последнее, четвертое место в группе, набрав 2 очка. Лидирует в квартете екатеринбургский «Урал» (11 очков), далее идут московские ЦСКА (10) и «Торпедо» (7).

Встреча между «Сочи» и ЦСКА пройдет на стадионе «Фишт», команды в этом сезоне встречались уже дважды. ЦСКА победил в обеих играх, в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы оказались сильнее со счетом 3:0, во встрече кубка страны — со счетом 2:1. В пятом туре ЦСКА на выезде уступил «Уралу» в серии пенальти (0:0, 4:5), «Сочи» также в серии послематчевых 11-метровых ударов в гостях обыграл «Торпедо» (1:1, 4:2). В матчах заключительного перед зимней паузой 17-го тура РПЛ ЦСКА в гостях уступил московскому «Динамо» (1:2), «Сочи» на выезде оказался сильнее подмосковных «Химок» (2:0). ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков, «Сочи» с 25 очками располагается на девятой позиции.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа D, 26.11.2022, 16:00 Торпедо - Урал -

Игра между «Торпедо» и «Уралом» состоится на арене «Лужники». Команды также провели между собой две игры, в обеих победил «Урал». В чемпионате екатеринбургская команда выиграла со счетом 2:0, в кубке — со счетом 1:0. В последних играх в РПЛ «Торпедо» дома уступило петербургскому «Зениту» (0:2), «Урал» на своем поле победил воронежский «Факел» (2:0). «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах. «Торпедо» с 6 очками располагается на последней, 16-й позиции.

Программа шестого тура группового этапа завершится в воскресенье шестью матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» — «Оренбург», «Ростов» — «Ахмат», «Зенит» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Факел», «Краснодар» — «Химки» и «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород».

Формат Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года.

В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проведут шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время дается три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире. «Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми. На каждой стадии плей-офф верхней сетки проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

По итогам «пути регионов» в плей-офф вышли «Уфа», петербургская «Звезда», тольяттинский «Акрон» и ульяновская «Волга». Жеребьевка плей-офф должна пройти до 3 декабря.