Матч «Зенит» — «Спартак» и еще пять игр завершат групповой этап Кубка России по футболу

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МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Программа шестого тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу завершится в воскресенье шестью матчами. В центральной игре дня действующий чемпион России петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» примет обладателя Кубка России московский «Спартак», встреча начнется в 16:00 мск.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа B, 27.11.2022, 16:00 Зенит - Спартак -

«Зенит» после пяти туров занимает третье место в группе B, набрав 9 очков. На первой строчке с 12 очками располагается «Спартак». Самарские «Крылья Советов», в активе которых также 9 очков, располагаются выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Четвертую строчку в квартете занимает воронежский «Факел», который в пяти играх не набрал ни одного очка. Игра второй и четвертой команд в этой группе также начнется в 16:00.

«Зениту», который лидирует в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), в последнем официальном матче года для выхода в «плей-офф РПЛ» с первого места необходимо разгромить «Спартак», а также рассчитывать на то, что «Крылья Советов» не обыграют «Факел» в основное время. Для того чтобы выйти в плей-офф со второй строчки, сине-бело-голубым будет нужно добиться некрупной победы над красно-белыми, а также надеяться на то, что самарцы в параллельной игре не обыграют воронежцев в основной время. Если же «Зенит» сыграет хуже, чем «Крылья Советов», то завершит групповой этап на третьей строчке.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 27.11.2022, 14:00 Ростов - Ахмат -

«Спартаку» для выхода в плей-офф «пути РПЛ» с первого места будет достаточно набрать одно очко в игре с «Зенитом». Тогда у красно-белых будет 13 очков, а у сине-бело-голубых — 11. «Крылья Советов» не смогут набрать больше 12 очков и также не смогут догнать москвичей.

За «Зенит» в воскресенье не сыграет вызванный в сборную Хорватии для выступления на чемпионате мира в Катаре защитник Деян Ловрен. Также встречу, скорее всего, пропустят вратарь Даниил Одоевский и игрок обороны Родригао. «Спартак» в воскресенье будет вынужден обходиться без травмированных полузащитников Михаила Игнатова, Наиля Умярова, Кристофера Мартинса и Виктора Мозеса.

Предстоящий матч между «Зенитом» и «Спартаком» станет четвертой встречей команд в сезоне-2022/23. Ранее петербуржцы обыграли москвичей в матче за Олимпбет — Суперкубок России (4:0) и в игре Мир — Российской премьер-лиги (2:1), столичная команда была сильнее в первом круге группового этапа кубка (3:0). В этом сезоне командам предстоит встретиться на футбольном поле еще минимум однажды — во втором круге чемпионата России. В весенней части национального кубка команды могут провести два матча на одной из стадий плей-офф, после чего встретиться в финале. Количество матчей между «Зенитом» и «Спартаком» может дойти до девяти, если они завершат чемпионат с одинаковыми показателями — тогда их будет ждать «золотой матч» (после 17 туров у «Зенита» 42 очка, у «Спартака» — 36).

Другие матчи дня

В 14:00 мск начнутся два матча группы C, в которых «Ростов» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом», а московское «Динамо» примет «Оренбург». Перед решающими играми первое место в квартете занимает «Ахмат» (9 очков). Далее в таблице располагаются «Оренбург» (8), «Динамо» (7) и «Ростов» (6). Все команды сохраняют шансы на выход в «плей-офф РПЛ» или «плей-офф пути регионов».

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа C, 27.11.2022, 14:00 Динамо - Оренбург -

В группе A, матчи которой начнутся в 19:00 мск, за тур до конца групповой стадии на попадание в весеннюю часть турнира по «пути РПЛ» продолжают претендовать три из четырех команд. В плей-офф гарантированно выйдут «Краснодар» (10), «Пари Нижний Новгород» (10) и «Локомотив» (8). Подмосковные «Химки», в активе которых 2 очка, досрочно потеряли шансы на продолжение выступления в турнире.

В воскресенье «Локомотив» проведет второй матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова. В первой игре железнодорожники уступили краснодарцам со счетом 0:1. Соперником по предстоящей игре для красно-зеленых будет «Пари НН», в котором ранее работал Галактионов. В параллельной игре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Химками».

На данный момент известны две из восьми команд, которые продолжат выступление в Кубке России по «пути РПЛ» — две верхних строчки в группе D, в которой также выступали «Торпедо» и «Сочи», заняли екатеринбургский «Урал» и столичный ЦСКА. Автозаводцы продолжат выступление по «пути регионов». На этом этапе турнира выступят четыре представителя низших дивизионов российского футбола — «Уфа», тольяттинский «Акрон», петербургская «Звезда» и ульяновская «Волга».

Формат Кубка России

Обновленный Кубок России состоит из двух стадий: первая проходит с августа по декабрь 2022 года и делится на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В «пути РПЛ» 16 команд лиги разбиты на четыре группы по четыре команды, клубы проводят шесть туров по круговой системе. Очки в матчах начисляются следующим образом: за победу в основное время дается три очка, за ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — одно очко, за поражение в основное время очки не начисляются. Команды, занявшие первые и вторые места, выйдут в «плей-офф РПЛ», клубы, ставшие третьими, попадут в «плей-офф пути регионов», а худшие команды в квартетах завершат выступление в турнире.

Футбол Кубок России 2022/2023 Группа A, 27.11.2022, 19:00 Локомотив - Нижний Новгород -

«Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.