«Зенит» — «Спартак»: в воротах хозяев сыграет Иван, у гостей с первых минут выйдут Промес и Соболев

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Перед последним туром «Спартак» лидирует в группе B с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками, уступая «Крыльям Советов» по дополнительным показателям. На последней строчке — «Факел», который проиграл все 5 матчей в турнире и лишился шансов на попадание в плей-офф.