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18:13 (мск), источник: ТАСС

Основное время матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершилось массовой дракой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Основное время матча заключительного тура группового этапа Фонбет — Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершилось массовой дракой. Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Этот результат позволил «Спартаку» занять первое место в группе и выйти в «плей-офф пути Российской премьер-лиги». «Зенит» стал третьим и сыграет в «плей-офф пути регионов».

«Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

Жеребьевка предстоящих четвертьфиналов должна пройти до 3 декабря. В финальном матче Кубка России, который состоится 11 июня, сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».

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