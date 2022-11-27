Основное время матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершилось массовой дракой

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Этот результат позволил «Спартаку» занять первое место в группе и выйти в «плей-офф пути Российской премьер-лиги». «Зенит» стал третьим и сыграет в «плей-офф пути регионов».

«Плей-офф РПЛ» начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми.

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.