Соболев: «Я никого первым не бил. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь»

Сам Соболев был одним из самых активных участников кулачного поединка и был удален с поля.

— Эпизод в концовке матча? Я вам про него расскажу, если вы напишите в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми. Это неправильно и не должно проявляться ни в каком виде. Так быть не должно. Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара.

— Ты себя проявил очень ярко. Если бы я был экспертом в ММА, я бы оценил борцовскую работу в стойке и работу в партере.

— Мы первые эту драку не начинали, но за себя лично скажу, когда обижают моих товарищей и друзей, то будь это на футбольном поле или на улице, в кафе или ресторане, я бы повел себя так же, как и сегодня.

— Тебя удивило, что Родригао стал ногой лезть с прыжка?