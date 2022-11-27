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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболев: «Я никого первым не бил. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после завершения матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти) извинился за драку, которая произошла в концовке встречи.

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Источник: РИА "Новости"

Сам Соболев был одним из самых активных участников кулачного поединка и был удален с поля.

— Эпизод в концовке матча? Я вам про него расскажу, если вы напишите в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми. Это неправильно и не должно проявляться ни в каком виде. Так быть не должно. Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара.

— Ты себя проявил очень ярко. Если бы я был экспертом в ММА, я бы оценил борцовскую работу в стойке и работу в партере.

— Мы первые эту драку не начинали, но за себя лично скажу, когда обижают моих товарищей и друзей, то будь это на футбольном поле или на улице, в кафе или ресторане, я бы повел себя так же, как и сегодня.

— Тебя удивило, что Родригао стал ногой лезть с прыжка?

— Там не только Родригао, но и Барриос. Я никого первым не бил, я ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит наших. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь.

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