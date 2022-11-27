«Локомотив» одержал первую победу при Галактионове
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Встреча группы A, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе железнодорожников отличились Наир Тикнизян (30-я минута), Франсуа Камано (33) и Вильсон Изидор (81). Единственный гол в составе нижегородцев забил Тимур Сулейманов (90+5).
Главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов, который 11 ноября покинул аналогичный пост в «Нижнем Новгороде». «Красно-зеленые» одержали первую победу под руководством 38-летнего специалиста.
«Локомотив», набравший 11 очков, занял второе место в турнирной таблице группы и вышел в плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» с 10 очками стал третьим и продолжит выступление в основном раунде плей-офф пути регионов.
Плей-офф Кубка России пройдет в феврале-мае 2023 года.