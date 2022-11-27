«Локомотив» одержал первую победу при Галактионове

Встреча группы A, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе железнодорожников отличились Наир Тикнизян (30-я минута), Франсуа Камано (33) и Вильсон Изидор (81). Единственный гол в составе нижегородцев забил Тимур Сулейманов (90+5).

Главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов, который 11 ноября покинул аналогичный пост в «Нижнем Новгороде». «Красно-зеленые» одержали первую победу под руководством 38-летнего специалиста.

«Локомотив», набравший 11 очков, занял второе место в турнирной таблице группы и вышел в плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» с 10 очками стал третьим и продолжит выступление в основном раунде плей-офф пути регионов.