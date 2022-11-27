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Футбол. Кубок России. Все результаты
27 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2022/23.

Краснодар
Локомотив
Спартак
Динамо
ЦСКА
Крылья Советов
Ростов
Урал
Нижний Новгород
Зенит
Ахмат
ТорпедоКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале плей-офф пути РПЛ сыграют «Краснодар», московские «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Ростов» и екатеринбургский «Урал».

В ¼ финала плей-офф пути регионов попали «Нижний Новгород», петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», столичное «Торпедо» и прошедшие в эту стадию через шесть раундов «Уфа», петербургская «Звезда», ульяновская «Волга» и тольяттинский «Акрон».

Плей-офф Кубка России стартует в феврале.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых проходят в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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