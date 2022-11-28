«Если бы не концовка матча и не стычка, вечер можно было “похоронить”. Аршавин — об игре “Зенит” — “Спартак”

«По игре сказать нечего, очень унылая и вяло текущая, она не получилась. Если бы не концовка, не стычка, не пенальти, можно было бы сегодняшний вечер похоронить. Болельщики с хорошими эмоциями уйдут на перерыв. Они за последние 15−20 минут получили то, чего не получали весь матч.



Не чувствовалось нерва, накаленной обстановки. “Спартак” устраивал ход матча, “Зенит” не мог показать, чего ожидалось. Пожар потушен, потому что уже во время серии пенальти я не видел, чтобы кто‑то кого‑то задирал. Если пересмотреть VAR, еще можно пару удалений записать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».