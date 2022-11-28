Гендиректор «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»

Медведев посчитал, что в случившемся виноват нападающий красно-белых Квинси Промес, назвав его поведение некорректным и неспортивным. «Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным», — заявил он.

Драка между командами произошла 27 ноября. В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.