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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Гендиректор «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал виновника массовой драки в матче группового этапа Кубка России против московского «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Медведев посчитал, что в случившемся виноват нападающий красно-белых Квинси Промес, назвав его поведение некорректным и неспортивным. «Это заслуживает очень серьезного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным», — заявил он.

Драка между командами произошла 27 ноября. В конце основного времени при счете 0:0 на поле вспыхнула потасовка стенка на стенку. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2.

Московская команда заняла первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышла в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.

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