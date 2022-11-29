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Футбол. Кубок России. Все результаты
12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС объявил о проведении первого Матча звезд Кубка России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о проведении первого в истории Матча звезд Кубка России.

Спартак
Зенит
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РФС

Мероприятие пройдет в субботу, 3 декабря. Как отмечается, среди участников соревнования будут такие футболисты, как Квинси Промес («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит»), Сергей Пиняев («Крылья Советов») и другие. Ранее о намерении провести Матч звезд Кубка России с участием игроков из Медиалиги сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«В шоу-матче сыграют команды пути РПЛ и пути регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5×5. В составах — Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше Кубка. Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями», — говорится в сообщении.

После Матча звезд пройдет жеребьевка раунда плей-офф Кубка России в пути РПЛ и пути регионов. В верхней сетке команды, занявшие первые места в квартетах на групповом этапе, будут играть с клубами, ставшими вторыми. При этом соперники, проводившие между собой матчи в группе не смогут играть друг с другом. В нижней сетке сыграют команды с третьих мест группового раунда пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде пути регионов.

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