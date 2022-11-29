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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:01 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за того, что судья не удалил двух футболистов «Спартака»

Петербургский клуб также обратился в орган в связи с удалением игроков команды Малкома и Вильмара Барриоса.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам драки в концовке матча против «Спартака» в Фонбет — Кубке России, по итогам которой с поля не были удалены два игрока красно-белых — Квинси Промес и Наиль Умяров. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

Основное время матча шестого тура группового этапа Фонбет — Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пенальти), который состоялся 27 ноября, завершилось массовой дракой. По итогам потасовки, в которой участвовали игроки команд, главный арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек. С поля были удалены футболисты «Зенита» Вильмар Барриос, Родригао и Малком, замененный по ходу матча. У «Спартака» красные карточки получили нападающий Шамар Николсон, а также форвард Александр Соболев и запасной вратарь Александр Селихов, находившиеся на скамейке запасных.

— «Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, — сообщили в службе коммуникаций РФС. — При этом ЭСК РФС и департамент судейства проведет подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня.

По итогам группового этапа Кубка России «Спартак» занял первое место в группе B и вышел в плей-офф «пути РПЛ (Российской премьер-лиги)», «Зенит» стал третьим и продолжит выступление в турнире по «пути регионов». Соперниками красно-белых по ¼ финала турнира станет ЦСКА, «Ростов» или «Локомотив», сине-бело-голубые встретятся с одним из представителей низших дивизионов российского футбола — «Уфой», тольяттинским «Акроном», петербургской «Звездой» или ульяновской «Волгой». Жеребьевка предстоящих четвертьфиналов должна пройти 3 декабря. В финальном матче Кубка России, который состоится 11 июня, сыграют победители «плей-офф РПЛ» и «плей-офф пути регионов».

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