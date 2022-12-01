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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей за массовую драку

Футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей за массовую драку в матче Кубка России. Об этом РИА Новости сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Григорьянц заявил, что у красно-белых дисквалифицировали Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Также он отметил, что судьи не увидели оснований для назначения наказания зачинщику драки спартаковцу Квинси Промесу.

Григорьянц также рассказал, что футболисты принесли извинения за драку. Игроки во время заседания пообещали, что такого больше не повторится.

27 ноября в конце основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» при счете 0:0 на поле произошла массовая драка. В итоге встреча завершилась в серии пенальти в пользу петербургской команды.

«Спартак» занял первое место в группе и сыграет в верхней сетке плей-офф. «Зенит» стал третьим, попал в нижнюю сетку, и будет бороться за выход в финал турнира с командами из низших лиг.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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