Футболистов «Зенита» и «Спартака» отстранили на шесть матчей за массовую драку

Григорьянц заявил, что у красно-белых дисквалифицировали Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Также он отметил, что судьи не увидели оснований для назначения наказания зачинщику драки спартаковцу Квинси Промесу.

Григорьянц также рассказал, что футболисты принесли извинения за драку. Игроки во время заседания пообещали, что такого больше не повторится.

27 ноября в конце основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» при счете 0:0 на поле произошла массовая драка. В итоге встреча завершилась в серии пенальти в пользу петербургской команды.