РФС вынес решение по жалобе «Зенита» в отношении эпизода с дракой

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в начале декабря дисквалифицировал игроков «Зенита» Родриго, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России за участие в массовой драке в игре группового этапа турнира. 14 декабря генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС.
Согласно заключению по итогам прошедшего 26 декабря заседания, апелляционный комитет принял решение оставить решение КДК о дисквалификации игроков в силе.