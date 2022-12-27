Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Фулхэм
03
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Вулверхэмптон
12
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
13
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
27.11
Локомотив
Нижний Новгород
31
27.11
Краснодар
Химки
41
27.11
Зенит
Спартак
П 4:2
00
27.11
Крылья Советов
Факел
10
27.11
Ростов
Ахмат
30
27.11
Динамо
Оренбург
10
26.11
Сочи
ЦСКА
12
26.11
Торпедо
Урал
12
Футбол. Кубок России. Все результаты
03:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС вынес решение по жалобе «Зенита» в отношении эпизода с дракой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу петербургского «Зенита» по эпизоду с дракой в матче Кубка России с московским «Спартаком», сообщается на сайте РФС.

Зенит
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в начале декабря дисквалифицировал игроков «Зенита» Родриго, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России за участие в массовой драке в игре группового этапа турнира. 14 декабря генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС.

Согласно заключению по итогам прошедшего 26 декабря заседания, апелляционный комитет принял решение оставить решение КДК о дисквалификации игроков в силе.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Канадский кошмар. Трагическая смерть 18-летнего хоккеиста из России
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь