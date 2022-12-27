РФС вынес решение по жалобе «Зенита» в отношении эпизода с дракой

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в начале декабря дисквалифицировал игроков «Зенита» Родриго, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России за участие в массовой драке в игре группового этапа турнира. 14 декабря генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА Новости, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС.