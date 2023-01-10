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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:42 (мск), источник: Газета.Ру

Клубы Медиалиги примут участие в следующем розыгрыше Кубка России по футболу

В следующем розыгрыше Кубка России вновь будут выступать команды из Медиалиги.

АмкалКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба турнира со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

Впервые команды Медиалиги выступили в Кубке России в 2022 году. Участие в соревнованиях на стадии 1/256 финала приняли «Амкал» и «2DROTS». При этом они не просто заявили о себе как об участниках профессионального турнира, но и прошли в следующие стадии, чем немало удивили многих специалистов.

В частности, «2DROTS» в 1/256 финала выбили из борьбы «Чертаново», одержав разгромную победу со счетом 3:0. Однако в следующем раунде команда блогеров уступила ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти — 1:1 (3:5).

В свою очередь «Амкал» прошел еще дальше. В первом матче медиакоманда взяла верх над красногорским «Зорким», победив в затяжной серии пенальти — 1:1 (8:7), затем в гостях обыграла «Тверь» 1:0 и лишь в 1/64 финала уступила петербургской «Звезде» — также в послематчевых пенальти, 2:2 (2:4).

Выступления за «Амкал» поспособстовали развитию карьеры одного из игроков команды, блогера Михаила Прокопьева, известного под никнеймом Прокоп. На него обратил внимание болгарский профессиональный клуб «Ботев», и вскоре с футболистом был подписан полноценный контракт.

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