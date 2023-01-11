Медведев: Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки в матче с «Зенитом»

— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом», — сказал Медведев.