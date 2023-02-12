РФС с большой долей вероятности перенесёт кубковый матч «Волга» — «Зенит» из Ульяновска

Комиссия РФС осталась недовольна качеством поля в Ульяновске, но было решено дать «Волге» последний шанс и перенести дедлайн принятия решения на 14 февраля. Однако вероятность проведения игры там почти нулевая. Скорее всего, состоится перенос встречи — либо в Нижнекамск, на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулёвск, на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».