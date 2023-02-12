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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС с большой долей вероятности перенесёт кубковый матч «Волга» — «Зенит» из Ульяновска

Встреча Кубка России «Волга» — «Зенит», скорее всего, будет перенесена из Ульяновска. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЗенитКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Комиссия РФС осталась недовольна качеством поля в Ульяновске, но было решено дать «Волге» последний шанс и перенести дедлайн принятия решения на 14 февраля. Однако вероятность проведения игры там почти нулевая. Скорее всего, состоится перенос встречи — либо в Нижнекамск, на стадион «Нефтехимик», либо в Жигулёвск, на стадион «Кристалл», где играет «Акрон».

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения кубкового матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.

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