В «Волге» рассказали, почему отказались сыграть кубковой матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

«От них (“Зенита”. — прим. “СЭ”) был официальный запрос. Мы их поблагодарили, но не согласились, потому что хотели играть дома. У нас были заявлены стадионы. Даже перенос в Самарскую область или Татарстан удобнее. 250−350 км от Ульяновска до туда. Это все-таки не в Питер лететь. У нас навряд ли много болельщиков, кто может себе позволить взять и полететь в Петербург на футбол», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.