«Локомотив» продал около 10 тыс. билетов на матч Кубка России по футболу против «Спартака»

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продал на первый матч ¼ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против действующего обладателя трофея столичного «Спартака» около 10 тыс. билетов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

«На данный момент реализовано порядка 10 тысяч билетов», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». Вторая стадия (плей-офф) начнется в феврале 2023 года. В розыгрыше Кубка России впервые будет применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений).

«Локомотив» и «Спартак» выступают в «плей-офф пути РПЛ». В ¼ финала команды, занявшие первые места на групповом этапе, встречаются со вторыми. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «пути регионов».