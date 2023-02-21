Что нужно знать о новом формате плей-офф Кубка России по футболу

Плей-офф Фонбет — Кубка России по футболу стартует в среду. В этом сезоне формат соревнования претерпел изменения. ТАСС рассказывает о том, как трансформировался турнир.

Предыдущий формат

На протяжении двух предыдущих сезонов Кубок России проводился в одноматчевом формате на выбывание. До стадии 1/64 финала участие в турнире принимали любительские клубы, а также команды второго и третьего дивизионов российского футбола. После этого начинался элитный групповой раунд, в котором играли клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), не участвовавшие в еврокубках.

Элитный групповой раунд заменял в кубке 1/32 и 1/16 финала. После его завершения начинался плей-офф, в котором команды в одноматчевом формате проходили путь от ⅛ финала до финального матча.

Каким был первый этап Кубка России

В отличие от предыдущих сезонов клубы РПЛ и низших дивизионов были разведены между собой на первом этапе турнира. Любительские команды, а также клубы Мелбет — Первой лиги и Второй лиги играли между собой на выбывание по «пути регионов». Четыре лучшие команды попали в плей-офф «пути регионов». Ими стали ульяновская «Волга», «Уфа», петербургская «Звезда» и «Акрон» из Тольятти.

В это же время 16 команд Премьер-лиги были поделены на четыре группы и провели друг с другом по два матча в формате «дома и на выезде». По итогам шести матчей две лучшие команды в каждой из групп вышли в плей-офф «пути РПЛ», а занявшие третьи места отправились в плей-офф «пути регионов».

В плей-офф «пути регионов» «Волга», «Уфа», «Звезда» и «Акрон» встретятся с «Зенитом» (Санкт-Петербург), «Ахматом» (Грозный), командой «Пари Нижний Новгород» и «Торпедо» (Москва). В плей-офф «пути РПЛ» по итогам жеребьевки были образованы следующие пары: «Ростов» — «Урал» (Екатеринбург), «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) и ЦСКА — «Краснодар».

Каким будет плей-офф Кубка России

В этом сезоне в плей-офф Кубка России впервые будет использована система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). Первоначально этот формат планировалось использовать в новом турнире — Кубке РПЛ. Проект этого соревнования был одним из сценариев насыщения календаря матчей после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под его эгидой на сезон-2022/23. В середине июля было принято решение использовать наработки Кубка РПЛ в новом розыгрыше Кубка России.

Футбол Кубок России 2022/2023 Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала, 22.02.2023, 20:00 Локомотив - Спартак -

На каждой стадии плей-офф верхней сетки («пути РПЛ») проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки («пути регионов»). Здесь каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала четыре лучшие команды «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа этой стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финале Кубка России сыграют победители плей-офф «пути РПЛ» и плей-офф «пути регионов». Решающий матч турнира пройдет в июне в Москве на стадионе «Лужники». Согласно календарному плану Российского футбольного союза на 2023 год, розыгрыш турнира должен завершиться 12 июня.

Карта болельщика (введенная для доступа на соревнования с 1 июня 2022 года) будет необходима только для прохода на финал Кубка России, до решающего матча она не требуется.

Рекорды Кубка России

Самым успешным клубом в истории Кубка России является московский «Локомотив». Железнодорожники завоевывали этот трофей девять раз (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах).

Чаще всего из игроков Кубок России выигрывали защитник Сергей Игнашевич (один раз с «Локомотивом», шесть раз — с ЦСКА) и полузащитник Элвер Рахимич (семь раз с ЦСКА). Среди действующих игроков лидером по числу завоеванных Кубков России является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (шесть раз).

Среди тренеров первое место по числу побед в финалах Кубка России удерживает Юрий Семин. Он шесть раз приводил «Локомотив» к победе в качестве тренера, еще один раз — в качестве президента клуба.

Самым посещаемым матчем в истории Кубка России является финал сезона-2021/22. Матч «Спартак» — «Динамо» (2:1) собрал на трибунах «Лужников» 69 306 зрителей.

Единственным клубом — дебютантом РПЛ, сумевшим выиграть Кубок России, был «Тосно» из Ленинградской области. В сезоне-2017/18 команда обыграла курский «Авангард» (2:1).

Единственным клубом не из высшего дивизиона, завоевавшим Кубок России, был грозненский «Терек» (с 2017 года команда называется «Ахмат»). В сезоне-2003/04 коллектив из Чеченской Республики в финале обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0).