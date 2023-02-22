Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет в первый день плей-офф Кубка России по футболу

В этом сезоне в плей-офф Кубка России впервые будет использована система Double elimination («дабл элиминейшн», вылет из турнира после двух поражений). Она была введена с целью насыщения календаря соревнований после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под его эгидой на сезон-2022/23.

По данным Гидрометцентра России, 22 февраля температура в Москве может опуститься до минус 13 градусов. Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), четвертьфинальные матчи Кубка России в случае переноса с основной даты пройдут 7—9 марта . «Если температура ниже 15 градусов мороза, команды имеют право отказаться от проведения встречи. При наличии хотя бы одного отказа игра переносится на резервную дату», — пояснили в союзе.

Перед матчем на площади перед стадионом выступит обладатель музыкальной премии Grammy («Грэмми») 2021 года, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов (сценический псевдоним Imanbek). Как сообщили ТАСС организаторы matchday (матч-дэй — игровой день, включающий не только соревнование, но и развлекательные мероприятия), вместе с ним в роли диджея выступит олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова. Помимо этого, перед матчем у болельщиков будет возможность сфотографироваться с бывшими игроками «Локомотива» Дмитрием Сенниковым и Ведраном Чорлукой, а также экс-футболистом железнодорожников и «Спартака» Дмитрием Сычевым.

Футбол Кубок России 2022/2023 Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала, 22.02.2023, 20:00 Локомотив - Спартак -

О положении «Локомотива» и «Спартака»

Предстоящая игра станет первой официальной для обеих команд в 2023 году. «Локомотив» на зимних сборах провел семь матчей (пять побед, ничья и поражение), а «Спартак» — пять (четыре победы и ничья). В плей-офф Кубка России железнодорожники вышли, заняв второе место в группе с «Краснодаром», командой «Пари Нижний Новгород» и подмосковными «Химками». «Спартак» занял первое место в квартете с самарскими «Крыльями Советов», петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом».

В турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) после 17 туров «Спартак» занимает 2-е место, набрав 36 очков. «Локомотив» идет 14-м с 13 набранными очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в Мелбет — Первую лигу равен 1 очку, отставание от зоны сохранения места в высшем дивизионе составляет 6 очков. Красно-белые отстают от занимающего первое место «Зенита» на 6 очков. В 18-м туре «Локомотив» 4 марта на выезде сыграет с «Ростовом», «Спартак» в этот же день на своем поле примет екатеринбургский «Урал».

Во время зимнего трансферного окна, которое закроется в ночь на 23 февраля, «Локомотив» подписал контракт с нападающим Артемом Дзюбой, который является воспитанником «Спартака», вратарем Ильей Лантратовым, защитниками Херманом Конти и Игорем Смольниковым, а также игроками группы атаки Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым. При этом клуб отдал в аренду защитников Тина Едвая и Марка Мампасси, а также Джирано Керка, Педро Габриэла и Марко Раконьяца. Трансферная кампания «Спартака» зимой была более точечной — красно-белые подписали контракты с защитниками Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем, расторгнув контракт с игроком обороны Михой Мевлей; также московский клуб продал в «Крылья Советов» и бразильский «Фламенго» фланговых защитников Николая Рассказова и Айртона соответственно, а в екатеринбургский «Урал» — полузащитника Фаниля Сунгатулина. Кроме того, руководство «Спартака» во время перерыва продлило контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем, новое соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

В составе «Локомотива» в среду не сыграют восстанавливающиеся от травм защитник Лукас Фассон и нападающий Вильсон Изидор. «Спартак» будет вынужден обходиться без дисквалифицированных на шесть игр по итогам массовой драки в концовке встречи против «Зенита» вратаря Александра Селихова, а также нападающих Александра Соболева и Шамара Николсона. Также с большой долей вероятности не сыграют восстанавливающиеся от повреждений полузащитники Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра и Виктор Мозес.

Открытым остается вопрос об участии в матче против «Локомотива» одного из лидеров «Спартака» — нападающего Квинси Промеса. Нидерландский футболист по личным обстоятельствам пропустил сборы красно-белых в ОАЭ и Турции. Вместе с тем 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что игрока подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.

Футбол Кубок России 2022/2023 Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала, 22.02.2023, 17:30 Ростов - Урал -

Участник полуфинала «плей-офф пути РПЛ» определится по итогам двухматчевого противостояния. Ответная игра пройдет 27 февраля в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20:00 мск.

О других матчах ¼ финала и формате плей-офф Кубка России

Также в среду состоится первый четвертьфинал между «Ростовом» и «Уралом» (начало — 17:30 мск). В РПЛ перед возобновлением сезона «Ростов» занимает 3-е место, «Урал» идет 10-м. В Кубке России они заняли в своих группах второе и первое места соответственно. Соперниками ростовчан были московское «Динамо», грозненский «Ахмат» и «Оренбург», а екатеринбуржцы стали лучшими в квартете со столичными ЦСКА и «Торпедо», а также «Сочи». Ответная встреча в этом противостоянии состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Программа «плей-офф пути РПЛ» продолжится в четверг — ЦСКА в День защитника Отечества примет «Краснодар» (17:30 мск), а «Крылья Советов» — «Динамо» (15:00 мск). Ответные игры пройдут в Краснодаре и Москве 28 февраля и 1 марта соответственно.

Футбол Кубок России 2022/2023 Плей-офф. Нижняя сетка. 1/4 финала, 25.02.2023, 14:30 Волга - Зенит -

В другой части сетки Кубка России, которая получила название «плей-офф пути регионов», в одноматчевом формате встретятся четыре лучшие команды из низших дивизионов российского футбола и клубы, занявшие третьи места на групповом этапе «пути РПЛ». Ульяновская «Волга» 25 февраля примет «Зенит», а на следующий день состоятся матчи «Уфа» — «Ахмат», «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Пари Нижний Новгород» и «Акрон» (Тольятти) — «Торпедо».

Система Double elimination работает следующим образом — на каждой стадии плей-офф верхней сетки («пути РПЛ») проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки («пути регионов»). Здесь каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала четыре лучшие команды «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа этой стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.