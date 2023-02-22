«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников
«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на первый матч ¼ финала FONBET Кубка России.
Локомотив
СпартакКубок России: результаты и календарь
«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на первый матч ¼ финала FONBET Кубка России.
За железнодорожников дебютируют вратарь Илья Лантратов, защитник Игорь Смольников, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Артем Дзюба.
У «Спартака» с первых минут на поле появятся 11 россиян. В запасе красно-белых — 6 иностранцев: Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Кристофер Мартинс, Кейта Бальде и Квинси Промес.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 (мск). Ответная игра запланирована на 27 февраля.