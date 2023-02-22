«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников

За железнодорожников дебютируют вратарь Илья Лантратов, защитник Игорь Смольников, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Артем Дзюба.

У «Спартака» с первых минут на поле появятся 11 россиян. В запасе красно-белых — 6 иностранцев: Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Кристофер Мартинс, Кейта Бальде и Квинси Промес.