Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Локомотив
Спартак
Футбол. Кубок России
17:30
Ростов
Урал
11
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Порту
Футбол. Еврокубки
21.02
Айнтрахт Ф
Наполи
02
Футбол. Кубок России
23.02
Крылья Советов
Динамо
Все события
19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников

«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на первый матч ¼ финала FONBET Кубка России.

Локомотив
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Без источника

За железнодорожников дебютируют вратарь Илья Лантратов, защитник Игорь Смольников, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Артем Дзюба.

У «Спартака» с первых минут на поле появятся 11 россиян. В запасе красно-белых — 6 иностранцев: Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Кристофер Мартинс, Кейта Бальде и Квинси Промес.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене» и начнется в 20.00 (мск). Ответная игра запланирована на 27 февраля.

Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь