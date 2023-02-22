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19:48 (мск), источник: Sport24

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в Кубке России

Футболисты «Ростова» и «Урала» не выявили победителя в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

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Источник: fc-rostov.ru

Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Алексей Каштанов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной. Дончане смогли отыграться на 67-й минуте усилиями Николая Комличенко, который без сопротивления расстрелял ворота Ильи Помазуна после навеса Даниила Уткина.

Ответная игра между «Уралом» и «Ростовом» состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
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