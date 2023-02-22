«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в Кубке России

Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Алексей Каштанов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной. Дончане смогли отыграться на 67-й минуте усилиями Николая Комличенко, который без сопротивления расстрелял ворота Ильи Помазуна после навеса Даниила Уткина.