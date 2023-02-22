«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в Кубке России
Футболисты «Ростова» и «Урала» не выявили победителя в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.
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УралКубок России: результаты и календарь
Футболисты «Ростова» и «Урала» не выявили победителя в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Алексей Каштанов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной. Дончане смогли отыграться на 67-й минуте усилиями Николая Комличенко, который без сопротивления расстрелял ворота Ильи Помазуна после навеса Даниила Уткина.
Ответная игра между «Уралом» и «Ростовом» состоится 27 февраля в Екатеринбурге.