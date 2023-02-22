«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче ¼ финала Кубка России по футболу

Гол в составе «Спартака» забил Данил Пруцев (16-я минута). Ответная встреча команд состоится 27 февраля на «Открытие Банк — Арене».

Проведение матча было под вопросом из-за мороза. У команд было право отказаться от проведения встречи, если температура опустится ниже 15 градусов мороза. При наличии хотя бы одного отказа игра могла быть перенесена на резервную дату. Финальный замер температуры на «РЖД-Арене» показал минус 11 градусов по Цельсию, решение о проведении игры было принято за час до начала.

За «железнодорожников» первую официальную игру провели вратарь Илья Лантратов, нападающий Артем Дзюба, полузащитник Сергей Пиняев и защитник Игорь Смольников. Дзюба является воспитанником «Спартака», вместе с красно-белыми он стал трехкратным серебряным призером чемпионата страны. Форвард провел 16-й матч против «Спартака», за это время он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

В стартовом составе «Спартаке» вышли 11 россиян. На 60-й минуте на замену вместо форварда Павла Мелешина вышел нидерландский нападающий Квинси Промес, который по личным обстоятельствам пропустил сборы красно-белых в ОАЭ и Турции. 11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что игрока подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.

Также в среду в матче ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» «Ростов» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» — 1:1. Забитым голом в составе «Урала» отметился Алексей Каштанов (6, с пенальти), у «Ростова» отличился Николай Комличенко (67). Ответный матч состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Формат плей-офф Кубка России

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.