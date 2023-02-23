Дзюба: «Спартак» — уже не такой раздражитель для меня. Но мне нравится играть против них

— Почему ты удивлен, что тебя хватило на 90 минут?

— Я больше приятно удивлен, все же у меня была хорошая плотная подготовка. За это я благодарен Диме Яшанькину, который меня готовил, и Никите с Егором, они меня по 3 часа гоняли в теннисе. Я ждал своего шанса и очень рад, что мне доверились. Оказалось, что я все могу на самом деле и зря переживал.

— Ваши партнеры сказали, что вы пообещали забить в ответной игре. Это правда?

— Если сказали, значит так и будет. Я задолжал, поэтому в любом случае буду играть на команду. Все-таки я командный игрок и, конечно же, очень хотел забить гол, но навязчивой идеи, чтобы забил именно я, у меня нет. Главное для меня — играть на команду.

— «Спартак» — это такой же раздражитель как раньше?