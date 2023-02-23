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19:36 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0 в первом матче ¼ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в четверг на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Мойзес (10-я минута), Федор Чалов (30) и Антон Заболотный (86). На 61-й минуте полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. Мойзес забил первый гол в составе армейцев. Он выступает за московскую команду с лета 2022 года на правах аренды, в этом сезоне он провел за ЦСКА 19 матчей, отметившись 2 результативными передачами.

«Краснодар» провел первый официальный матч под руководством сербского тренера Владимира Ивича. Он возглавил команду 4 января, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука. Ответный матч пройдет 28 февраля в Краснодаре.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе «Лужники», сыграют победители «плей-офф пути РПЛ» и «плей-офф пути регионов».

ЦСКА
3:0
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Краснодар
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