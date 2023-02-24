Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не прилетел на матч Кубка России с «Волгой»

Бразильский футболист, который сегодня, 24 февраля, получил российский паспорт, не прилетел в Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале.

Также с командой на игру Кубка России не полетели Родригао, Малком и Вильмар Барриос, получившие дисквалификацию в шесть матчей за драку в игре со «Спартаком». Для этих спортсменов встреча с «Волгой» станет первой в рамках наказания.