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17:20 (мск), источник: Sports.Ru

Болельщики бросили банан в Вендела при замене бразильского хавбека «Зенита» в матче с «Волгой»

Фанаты бросили банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

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Источник: Sports.Ru

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле — его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

До этого по ходу матча фанаты бросали снежки в футболистов.

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