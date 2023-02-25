Болельщики бросили банан в Вендела при замене бразильского хавбека «Зенита» в матче с «Волгой»

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле — его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.