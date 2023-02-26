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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

В сети появилось фото фаната, предположительно, бросившего банан в Вендела

В сети появилось фото болельщика, который, предположительно, бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче ¼ финала Пути регионов Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0).

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Источник: Чемпионат

Соответствующее фото с камер наблюдения было опубликовано в телеграм-канале Baza. Источником также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли камеры видеонаблюдения и смогли вычислить этого человека. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.

Источник: Baza

Инцидент произошёл в самой концовке встречи Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. На 90+1-й минуте, Когда Вендел шел на замену, в его сторону прилетел банан. При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому за какую именно команду он болел пока неизвестно.

В Российском футбольном союзе позднее также сообщили, что Контрольно-дисциплинарная комиссия организации рассмотрит данный инцидент.

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