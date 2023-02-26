В сети появилось фото фаната, предположительно, бросившего банан в Вендела

Соответствующее фото с камер наблюдения было опубликовано в телеграм-канале Baza. Источником также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли камеры видеонаблюдения и смогли вычислить этого человека. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.

Инцидент произошёл в самой концовке встречи Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. На 90+1-й минуте, Когда Вендел шел на замену, в его сторону прилетел банан. При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому за какую именно команду он болел пока неизвестно.