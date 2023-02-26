Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лорьян
Осер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Интер
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Уфа
Ахмат
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Монца
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Кубок России
12:00
Акрон
Торпедо
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Осасуна
Все события
14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» уступило «Акрону» и вылетело из Кубка России

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Торпедо
АкронКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Счёт в игре на 26-й минуте открыл Константин Савичев. Он реализовал пенальти. Вскоре Абу-Саид Эльдарушев укрепил преимущество команды Евгения Калешина. Отметим, что чёрно-белые завершали встречу в большинстве. Во втором тайме игрок жигулёвского клуба Данил Полубояринов был удалён с поля. Таким образом, подопечные Андрея Талалаева покинули розыгрыш Кубка России.

«Акрон» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 22 очка в 20 турах. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.

Читайте также
Акрон
2:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 эскизов, 2000 рублей и слезинка: как создавали олмпийского мишку
«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь