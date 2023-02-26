«Торпедо» уступило «Акрону» и вылетело из Кубка России

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.