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15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» подшутил над «Челси» в социальной сети

Санкт-петербургский «Зенит» подшутил над лондонским «Челси» в своём «твиттере» после матча Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«В первой же игре мы забили больше, чем “Челси” в феврале», — написал клуб.

В феврале «Челси» провёл четыре матча. Единственный гол в составе «аристократов» забил Жоау Феликс в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1).

В матче с «Волгой» голами в составе «Зенита» отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Бакаев был признан лучшим игроком матча. Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России.

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