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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Агаларова и Садулаева принесли «Ахмату» победу над «Уфой» в матче Кубка России

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между «Уфой» и «Ахматом». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: РИА "Новости"

На 36-й минуте счёт открыл нападающий грозненцев Гамид Агаларов, ранее выступавший за уфимцев. Антон Швец прорвался по центру и длинной передачей разрезал оборону хозяев. Агаларов выскочил на ворота и отправил мяч в верхний угол. В конце первого тайма Лечи Садулаев укрепил преимущество команды Сергея Ташуева. Игрок взял инициативу на себя, проскочил между двух соперников и с радиуса штрафной хлёстко пробил в угол — вратарь не дотянулся.

Во второй половине встречи Дилан Ортис сократил разницу в счёте. Колумбиец с пенальти аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот. Гиорги Шелия не угадал направление удара и завалился в противоположную сторону.

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