Голы Агаларова и Садулаева принесли «Ахмату» победу над «Уфой» в матче Кубка России

На 36-й минуте счёт открыл нападающий грозненцев Гамид Агаларов, ранее выступавший за уфимцев. Антон Швец прорвался по центру и длинной передачей разрезал оборону хозяев. Агаларов выскочил на ворота и отправил мяч в верхний угол. В конце первого тайма Лечи Садулаев укрепил преимущество команды Сергея Ташуева. Игрок взял инициативу на себя, проскочил между двух соперников и с радиуса штрафной хлёстко пробил в угол — вратарь не дотянулся.