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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бышовец прокомментировал проведение матчей при минусовой температуре

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как отнесся к проведению матчей ¼ финала FONBET Кубка России при минусовой температуре.

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что это издержки, связанные с календарем “осень — весна”. Это и предполагает проведение матчей в такое время. Мы, имея достаточно прекрасный летний период, проводим в это время тренировочные сборы и не используем для матчей. В то же время игроки вынуждены выступать при сложных погодных условиях с минусовой температурой. Конечно, это влияет на зрелищность матча, а также приносит дискомфорт не только футболистам, но и болельщикам», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Ряд матчей ¼ финала FONBET Кубка России были на грани переноса из-за погодных условий.

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