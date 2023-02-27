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00:16 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Локомотив» проведут ответный матч плей-офф Кубка России по футболу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Программа плей-офф Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в понедельник. В этот день состоятся ответные матчи ¼ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» «Урал» — «Ростов» (начало — 17:00 мск) и «Спартак» — «Локомотив» (20:00 мск), а также игра первого этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов», в которой встретятся петербургская «Звезда» и «Пари Нижний Новгород» (14:30 мск).

Спартак
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне в плей-офф Кубка России впервые будет использована система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). Она была введена с целью насыщения календаря соревнований после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под его эгидой на сезон-2022/23.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала, 27.02.2023, 20:00

Спартак-Локомотив-

Центральным матчем 27 февраля станет дерби «Спартак» — «Локомотив» на «Открытие Банк Арене». Первая игра между этими командами, состоявшаяся 22 февраля, завершилась минимальной победой красно-белых (1:0), автором победного гола стал полузащитник Данил Пруцев. Проведение матча было под вопросом из-за погодных условий, но замер на «РЖД-Арене» за час до стартового свистка показал минус 11 градусов по Цельсию, что на 4 градуса выше минимально разрешенной планки. Во втором тайме защитник железнодорожников Станислав Магкеев сравнял счет, но взятие ворот было отменено из-за офсайда, который был зафиксирован после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

«Спартак» и «Локомотив» семь раз встречались в Кубке России, одержав по три победы; еще один раз была зафиксирована ничья. В 1996 году железнодорожники выиграли в финале турнира (3:2), а в 1998-м — спартаковцы (1:0). В 2006 и 2007 годах пути команд пересекались в двухматчевых противостояниях на стадиях четвертьфинала (первый матч — 2:2, второй матч — победа «Спартака» со счетом 2:1) и полуфинала (победы «Локомотива» со счетом 3:0 и 2:1).

За «Спартак» в понедельник не сыграют продолжающие отбывать шестиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке в концовке игры с «Зенитом» вратарь Александр Селихов, а также нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон. Также против «Локомотива» не сыграют восстанавливающиеся от повреждений полузащитники Наиль Умяров и Виктор Мозес. Список потерь железнодорожников значительно короче — против красно-белых на поле не смогут выйти продолжающие лечение после травм защитник Лукас Фассон и нападающий Вильсон Изидор.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала, 27.02.2023, 17:00

Урал-Ростов-

О других четвертьфиналах и формате Кубка России

Также в понедельник в «плей-офф пути РПЛ» состоится матч «Урал» — «Ростов». Встреча в Екатеринбурге начнется с минуты молчания в память об умершем воспитаннике уральцев Давыде Алексееве. Бывший голкипер молодежной команды екатеринбуржцев скончался 25 февраля в возрасте 19 лет. В первом четвертьфинале команды не сумели выявить победителя — в составе гостей отличился Алексей Каштанов, у хозяев точный удар на счету Николая Комличенко.

«Плей-офф пути РПЛ» продолжится во вторник и среду. 28 февраля «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА (первый матч завершился победой армейцев со счетом 3:0). 1 марта «Динамо» в Москве сыграет с «Крыльями Советов» (самарцы дома одержали победу со счетом 2:1).

До матчей «плей-офф пути РПЛ» 27 февраля состоится заключительная игра первого этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» — «Звезда» в Санкт-Петербурге примет «Пари НН». Ранее на этой стадии турнира дальше по турнирной сетке прошли петербургский «Зенит», «Акрон» из Тольятти и грозненский «Ахмат». Они победили ульяновскую «Волгу» (3:0), московское «Торпедо» (2:0) и «Уфу» (2:0) соответственно. На втором этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов» победители первого этапа в середине марта сыграют с командами, проигравшими в четвертьфинале «плей-офф пути РПЛ».

Футбол

Кубок России 2022/2023
Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала, 28.02.2023, 19:30

Краснодар-ЦСКА-

Система Double elimination работает следующим образом — на каждой стадии плей-офф верхней сетки («пути РПЛ») проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию нижней сетки («пути регионов»). Здесь каждая стадия будет разыгрываться в два этапа: на первом этапе четвертьфинала четыре лучшие команды «пути регионов» сыграют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа этой стадии встретятся с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финале Кубка России сыграют победители «пути РПЛ» и «пути регионов». Решающий матч турнира пройдет в июне в Москве на стадионе «Лужники». Согласно календарному плану Российского футбольного союза на 2023 год, розыгрыш турнира должен завершиться 12 июня. Карта болельщика, введенная для доступа на соревнования с 1 июня 2022 года, будет необходима только для прохода на финал Кубка России, до решающего матча она не требуется.

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