Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
03
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Локомотив
42
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
21
Футбол. Кубок России
14:30
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
02
Все события
22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» одержали победу над столичным «Локомотивом» в ответном матче ¼ финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России и вышли в следующий раунд турнира.

Спартак
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56), Кристофер Мартинс (81) и Квинси Промес (90+9 — с пенальти). В добавленное ко второму тайму время нидерландец не реализовал еще один пенальти в ворота железнодорожников, мяч отбил Илья Лантратов. У гостей дубль оформил Антон Миранчук (17, 83).

В первой игре победу одержали футболисты «Спартака» — 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал пути РПЛ вышли «красно-белые».

«Локомотив» продолжит выступление в Кубке России в пути регионов, где его соперником за выход в полуфинал турнира будет петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», «Нижний Новгород» или тольяттинский «Акрон».

Спартак
4:2
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Костомарова выводят из комы'. Чемпиону становится лучше?
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь