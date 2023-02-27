«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Встреча, прошедшая на домашней арене «красно-белых», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56), Кристофер Мартинс (81) и Квинси Промес (90+9 — с пенальти). В добавленное ко второму тайму время нидерландец не реализовал еще один пенальти в ворота железнодорожников, мяч отбил Илья Лантратов. У гостей дубль оформил Антон Миранчук (17, 83).