Галактионов высказался об игре Дзюбы после поражения «Локо» в ответной игре со «Спартаком»

«С приходом Артёма у нас появилась вариативность, он добавил нам качества. Это харизматичный футболист, который делает свою работу на поле. Он очень много полезного делает для команды, за счёт него партнёры проводят очень много эпизодов. Я думаю, что это взаимодействие ещё улучшится. На его позиции есть конкуренция, Дзюба — Игнатьев. На других позициях тоже. Мы в этом плане абсолютно спокойны. Кто будет сильнее, тот и будет играть», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».