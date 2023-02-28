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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Слуцкий — об игре «Спартака»: современно и круто, футбол высокого качества

Российский специалист Леонид Слуцкий высказался об игре «Спартака» в матчах с «Локомотивом» (1:0; 4:2) в Фонбет Кубке России.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» был очень хорош с 60-й минуты первого матча: они доминировали, забили гол, создали несколько моментов. Всё остальное время доминировал «Спартак», для меня эта команда — большое открытие. Футбол «Спартака» очень высокого качества, поражает взаимозаменяемость. Очень хорошо сказалось, что не было основного форварда, потому что периодически они менялись позициями, постоянно кто угодно мог оказаться во фланговой или центральной зоне. Очень современно и круто, хорошо получается. «Спартак» не упрощал игру ни при каких вариантах.

В первом матче у «Спартака» был полностью российский состав, во второй — только Промес. При этом на лавке большая группа легионеров, качественных легионеров для нашего чемпионата. Однако россияне выигрывают эту конкуренцию, выглядят сверхконкурентоспособными. «Спартак» не позволил «Локомотиву» и Галактионову показать то, что они наигрывали, к чему они придут«, — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.

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4:2
Первый тайм: 0:0
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