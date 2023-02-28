«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против “Спартака”. В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука.



В данном эпизоде игрок “Спартака” также должен был получить желтую карточку и удален с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться желтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства РФС, которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.



На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне.



Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в “опоре” во время подката после передачи игрока “Спартака”, что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС. Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».