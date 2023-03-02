ЭСК РФС признала, что второй гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» засчитали ошибочно

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение судьи Сергея Иванова засчитать второй забитый мяч футболистов московского «Спартака» в ответном матче ¼ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против столичного «Локомотива». Об этом в четверг сообщает пресс-служба РФС.

«Во втором эпизоде атакующей фазы “Спартака” большинство членов комиссии считает, что Михаил Игнатов вел единоборство с Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч. По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды, а взятие ворот отменить. Также, комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства VAR, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности», — говорится в заявлении.

«Спартак» дома в понедельник обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. Второй мяч «Спартака» был засчитан после того, как главный арбитр Сергей Иванов воспользовался системой видеоассистентов рефери (VAR). В ворота «Локомотива» также было назначено два пенальти, одно из которых Иванов попросил перебить из-за нарушения правил со стороны вратаря железнодорожников Ильи Лантратова.

В ЭСК РФС отметили, что Иванов принял правильное решение не назначить пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма в эпизоде с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком, так как защитник красно-белых Даниил Хлусевич не совершал очевидного нарушения правил игры.