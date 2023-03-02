Мостовой раскритиковал формат Кубка России: Непонятно, как его придумали. И кому это нравится?!
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» раскритиковал формат FONBET Кубка России по футболу.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» раскритиковал формат FONBET Кубка России по футболу.
«Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще. “Динамо” должно было вылететь, а сейчас на “Зенит” попадут. Обыграют “Зенит” попадут дальше опять на кого-то.
Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл — вылетел. “Локомотив” вылетел, сейчас “Акрон” обыграет и дальше в финал выйдет. А “Акрон” скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
Во втором этапе ¼ финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа ¼ финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.