Мостовой раскритиковал формат Кубка России: Непонятно, как его придумали. И кому это нравится?!

«Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще. “Динамо” должно было вылететь, а сейчас на “Зенит” попадут. Обыграют “Зенит” попадут дальше опять на кого-то.



Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл — вылетел. “Локомотив” вылетел, сейчас “Акрон” обыграет и дальше в финал выйдет. А “Акрон” скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.